Kahramanmaraş'ta Korkunç Kaza! 2 Ölü, 3 Yaralı

Kahramanmaraş'ta hafif ticari aracın devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. Necmettin Çiçek'in idaresindeki hafif ticari araç, Kahramanmaraş-Kayseri karayolunun Bozoğlan Tepesi Beşbağlar mevkisinde yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü Çiçek ile 27 yaşındaki Ali Çicek hayatını kaybetti.

Araç içerisinde bulunan 33 yaşındaki Selver ve 10 yaşındaki Secem Değirmenci ile kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlıkçılar tarafından yapılan ilk müdahelenin ardından ambulanslarla Kahmaranmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya dair soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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