Kahramanmaraş'ta Dehşet! İkiye Bölünen Otomobildeki 3 Kişi Öldü

Kahramanmaraş-Göksun Karayolu Beşoluk mevkisinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen otomobil, önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç ikiye ayrılırken, otomobil içerisindeki 3 kadının feci şekilde can verdiği, 2 kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralıların isimleri Serkan Tecirli ve Muhammed Tanırlı olarak açıklandı. Kazadan kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri durumu ağır yaralılara ilk müdaheleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla iki genci Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kimlikleri henüz öğrenilemeyen 3 kadın ise otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

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