Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi'ne 118 Sözleşmeli Personel Alınacak

Kahramanmaraş Sütcü İmam Üniversitesi Rektörlüğü Sözleşmeli Personel Alım ilanı yayımlandı.

Üniversiteden yapılan duyuruda 2016 KPSS puanları baz alınarak 118 personel alımı yapılacağı belirtilirken , ilgili duyuruda "Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, giderleri özel bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’da yer alan ek 2. maddenin (b) fıkrasına uyarınca, 2016 KPSS (B) grubu, Lisans Mezunları için KPSSP3, Ön Lisans Mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim Mezunları için KPSSP94 puan sırası esas alınmak suretiyle ise aşağıdaki tabloda yazılı unvanlarda Sağlık Personeli alınacaktır.

Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde fesh edilecektir. Başvuracak adaylar hakkında belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır." ifadelerine yer verildi.

Başvuru Genel Şartları Aşağıdaki Gibi Olacak :

Başvurular www.ksu.edu.tr adresinde bulunan iş talep formunun eksiksiz olarak doldurulması ve talep edilen belgelerle birlikte ( www.ksu.edu.tr Adresinde Yayımlanan Başvuru Formu Ekinde İstenilen Belgeler : 1)- Diploma fotokopisi, 2)- Kimlik Fotokopisi, 3)- Özgeçmiş, 4)- Sertifika (istenmişse), 5)- İstenilen Alanda Çalıştığını Gösterir Deneyim Belgesi ile Birlikte SSK Hizmet Dökümü (İstenmişse) 6)- 1 Adet Fotoğraf, 7)- Askerlik Durum Belgesi, 8)- İkametgah Belgesi) Üniversitenin personel dairesine şahsen yapılacak.

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