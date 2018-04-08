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Kahraman Uzman Çavuş Gazi Olduğu Yerde Şehit Oldu

Çukurca'da bölücü yaratıkların tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan kahraman uzman çavuşumuzun daha önce aynı bölgede PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı öğrenildi.

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Kahraman Uzman Çavuş Gazi Olduğu Yerde Şehit Oldu

Çukurca'da bölücü yaratıkların tuzakladığı el yapımı patlayıcının patlamasıyla şehit olan kahraman uzman çavuşumuzun daha önce aynı bölgede PKK'lı teröristlerin saldırısında yaralandığı öğrenildi.

08 Nisan 2018 Pazar 09:32
Kahraman Uzman Çavuş Gazi Olduğu Yerde Şehit Oldu

Çukurca Şehidi Uzman Çavuş Anıl Yalap bir sene önce aynı bölgede bölücü terörle mücadele sırasında yaralanmıştı. 'Şehit arkadaşlarıma ihanet etmiş olurum ben tekrar aynı yerde görev almak istiyorum, artık iyiyim' diyen Yalap birliğine geri döndü. Kahraman Uzman Çavuşumuz Şehit Oldu... Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü kahpelerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan kahraman Uzman Çavuşumuz Anıl Yalap'a son veda memleketi Kırklarelinde gerçekleşti.

Şehidimizin geçtiğimiz sene bölücü kancıkların saldırısı sırasında yaralandığı , iyileştikten sonra aynı görev yerine döndüğü öğrenildi. Şehidimizin babası Elmas Yalap, oğlunun 1 sene önce gazi olmasına rağmen kendi isteğiyle birliğine döndüğünü söyleyerek, "Gitmezsem şehit arkadaşıma ihanet etmiş olurum dedi. Biraz rapor almasını söyledik ama iyi olduğunu söyleyerek gitti. Vatan sağ olsun, şehitler olmasa vatan da ayakta olmayacak" dedi. Kahraman şehidimiz Kırklareli'nin 900 nüfuslu Kofçez ilçesinde binlerce vatandaşımızın katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. 

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Anahtar Kelimeler:
KahramanKahraman Uzman çavuş
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