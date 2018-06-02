Kahraman Şehitlerimiz Son İftarlarını Birlikte Yapmış

Geçtiğimiz gün Kuzey Irak'ta düzenlenen hain saldırıda 3 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Kahraman şehitlerimizin son iftarlarını birlikte yaptıkları ortaya çıktı.

Irak'ın kuzey bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle güvenlik güçlerimiz arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç, Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş ve Piyade Uzman Çavuş Ünal Demir şehit olmuştu.

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz Sercan Koç memleketi Amasya'da, Seyfettin Aktaş Tokat'ta, Ünal Demir ise Bilecik'te ailelerinin ve sevenlerinin gözyaşlarıyla son yolculuğuna binlerce kişi tarafından uğurlandı.

SON İFTARLARINI BİRLİKTE YAPTILAR

Öte yandan, bir fotoğraf yeni ortaya çıktı ve ortaya çıkan fotoğrafta şehit 3 askerimizin son iftar yemeğini birlikte yedikleri görüldü. İftar anının fotoğrafı, yürekleri burktu.

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