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Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Bölücü hainlerce yol yapımı çalışmaları sırasında güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dut için cenaze töreni düzenlendi.

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Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Bölücü hainlerce yol yapımı çalışmaları sırasında güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dut için cenaze töreni düzenlendi.

01 Nisan 2018 Pazar 16:39
Kahraman Şehidimiz Son Yolculuğuna Uğurlandı!

Bölücü hainlerce yol yapımı çalışmaları sırasında güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda yaralanan ve bugün şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Dut için cenaze töreni düzenlendi.

Siirt'te 30 Mart 2018 tarihinde yol yapım çalışmasında emniyeti sağlayan güvenlik güçlerine bölücü kahpelerce saldırı düzenlemiş, saldırıda Abdullah Yüztaş, Mehmet Eren, Mehmet Oktay, Sıddık Ertan, Seyfettin Başkurt ve Nevzat Gökçe isimli güvenlik korucularımız şehit olmuş, 3 güvenlik korucusu ve 4 kahraman askerimiz yaralanmıştı.

Yaralılardan Uzman Çavuş Dut bugün şehit olmuştu. Kahraman şehidimizin cezae töreni İl Jandarma Komutanlığında gerçekleşti. Buradaki törene Vali Ali Fuat Atik, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Salih Karataş, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Albay Kemal Benek; siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, güvenlik korucuları ve vatandaşlar katıldı. Kahraman askerimizin naaşı helikopter ile daha sonra Batman'a gönderildi. Şehit Dut'un cezanesi buradan memleketi Konya'nın Ereğli ilçesine nakledilecek.

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