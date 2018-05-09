Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.
FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz geesi kalkıştığı darbe girişiminin en büyük engelleyicisi olan ve kahramanca darbeye karşı koyduktan sonra alçakça şehit edilen Ömer Halisdemir'in darbe girişimininden, yani şehit edilmesinden günler önce çekildiği açıklanan yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Bu görüntüde, yeğeni Kurtuluş Halisdemir’in Niğde’deki sünnet düğününe katılan Kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in şehit olmadan bir hafta önceki görüntüsü.
İŞTE O GÖRÜNTÜLER VE KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ...
BU VATAN SANA MİNNETTAR.
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Allah mekanını cennet eylesin..
Mekanin cennet olsun abi. Allah senin gibi yigitlerden eylesin bizleri.
Allah rahmet eylesin. Gözlerim dolu dolu izledim
Allah kabrini pür nur makamını cennet makamı eylesin şehidim Allah bedirden günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz mekanını cennet mekanı eylesin (amin)
3 ihlas 1 fatihayı gelmiş geçmiş bütün şehitlerime armağan etmeyi çok görmeyelim onlar görevlerini yaptılar sıra bizde.. Haydi DUA ORDUSU..
Allahü teala rahmet eylesin mekanı cennetle Müşerreflesin.
Cennet mekan ömer halisdemir , Bu vatan sana minnettardır şehidim seni unutursak kanımız kurusun
Cennet mekanın olsun abi koca yürekli adam