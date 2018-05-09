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Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz'un unutulmayacak kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmeden 1 hafta önceki görüntüleri ortaya çıktı.

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Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz'un unutulmayacak kahramanı Ömer Halisdemir'in şehit edilmeden 1 hafta önceki görüntüleri ortaya çıktı.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 14:08
Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz geesi kalkıştığı darbe girişiminin en büyük engelleyicisi olan ve kahramanca darbeye karşı koyduktan sonra alçakça şehit edilen Ömer Halisdemir'in darbe girişimininden, yani şehit edilmesinden günler önce çekildiği açıklanan yeni görüntüleri ortaya çıktı. 

Bu görüntüde, yeğeni Kurtuluş Halisdemir’in Niğde’deki sünnet düğününe katılan Kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in şehit olmadan bir hafta önceki görüntüsü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER VE KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ...

BU VATAN SANA MİNNETTAR.

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Belamir 4 saat önce

Allah mekanını cennet eylesin..

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Vatan evladi 3 saat önce

Mekanin cennet olsun abi. Allah senin gibi yigitlerden eylesin bizleri.

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Nesli 3 saat önce

Allah rahmet eylesin. Gözlerim dolu dolu izledim

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. 3 saat önce

Allah kabrini pür nur makamını cennet makamı eylesin şehidim Allah bedirden günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimiz mekanını cennet mekanı eylesin (amin)
3 ihlas 1 fatihayı gelmiş geçmiş bütün şehitlerime armağan etmeyi çok görmeyelim onlar görevlerini yaptılar sıra bizde.. Haydi DUA ORDUSU..

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Abdulcebbar 3 saat önce

Allahü teala rahmet eylesin mekanı cennetle Müşerreflesin.

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Süleyman sarı 2 saat önce

Cennet mekan ömer halisdemir , Bu vatan sana minnettardır şehidim seni unutursak kanımız kurusun

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Fatma 14 dakika önce

Cennet mekanın olsun abi koca yürekli adam

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