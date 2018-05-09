Kahraman Şehidimiz Ömer Halisdemir'in Yeni Görüntüleri Ortaya Çıktı

15 Temmuz kahramanı Ömer Halisdemir'in yeni görüntüleri ortaya çıktı.

FETÖ'cü darbecilerin 15 Temmuz geesi kalkıştığı darbe girişiminin en büyük engelleyicisi olan ve kahramanca darbeye karşı koyduktan sonra alçakça şehit edilen Ömer Halisdemir'in darbe girişimininden, yani şehit edilmesinden günler önce çekildiği açıklanan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Bu görüntüde, yeğeni Kurtuluş Halisdemir’in Niğde’deki sünnet düğününe katılan Kahraman askerimiz Ömer Halisdemir'in şehit olmadan bir hafta önceki görüntüsü.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER VE KAHRAMAN ŞEHİDİMİZ...

BU VATAN SANA MİNNETTAR.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA