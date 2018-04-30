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Kafede Şal Kavgası Kanlı Bitti

Trabzon'daki bir kafede müşteriye verilen şalın kaybolması üzerine çıkan tartışma karakolda sona erdi.

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Kafede Şal Kavgası Kanlı Bitti

Trabzon'daki bir kafede müşteriye verilen şalın kaybolması üzerine çıkan tartışma karakolda sona erdi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 12:27
Kafede Şal Kavgası Kanlı Bitti

Trabzon'daki bir kafede müşteriye verilen şalın kaybolması üzerine çıkan tartışma karakolda sona erdi. Kendisini darp eden kişinin başına kül tablasıyla vurduğu iddia edilen üniversite öğrencisi garson N.Ü hakkında silahla basit yaralama davası açıldı. Genç kızın 1,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde öğrenci olan Gizem N.Ü,  çalıştığı Trabzon Ortahisar'daki kafede üşüdüğünü belirten bir müşteriye şal verdi. Bir süre sonra müşterinin geri vermediği şalın kaybolduğunu fark eden kafe sahibi Selahattin A. ile Gizem N.Ü arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gizem N.Ü kavgaya karışan ve kendisini dövdüğü iddia edilen Gökhan K'nın kafasına kültablasıyla vurdu.

Gazete Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Gökhan K, genç kızdan şikayetçi olurken, Gizem N.Ü'nün de şal kaybolmasının ardından iş yeri sahibi Selahattin A. ve Gökhan K'nın kendisini darp ettiğini öne sürerek suç duyurusunda bulundu. Soruştrumayı yürüten Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, kavga sırasında kullanılan kül tablasını silah kabul etti . Gizem N.Ü  Trabzon 2. Asliye Mahkemesinde silahla kasten yaralama suçlamasıyla hakim karşısına çıkacak.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonKafeşal Kavgası
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