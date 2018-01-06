Kafasına Araba Motoru Düşen Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Üstüne Araba Motoru Düşen Çocuk Feci Şekilde Can Verdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üstüne araba motoru düştüğü öğrenilen çocuk işçi hayatını kaybetti. Mardin'in Kızıltepe ilçesinde oto tamirciliği yapan bir çocuk üzerine araba motoru devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Elde edilen bilgilere göre, Kızıltepe'de otomobil tamirciliği yapan 16 yaşındaki Mehmet Toprak, çalışırken araba motorunun üstüne düşmesi sonucu kafası ezilerek hayatını kaybetti. Olay Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir oto tamirhanesinde meydana geldi. Hayatını kaybeden talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi işlemleri için Kızıltepe Devblet Hastanesine kaldırıldı. Savcılık olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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