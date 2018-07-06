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Kadir Mısıroğlu Konuşamıyor mu? Ailesinden Son Dakika Açıklaması

Kadir Mısıroğlu hakkında bir son dakika iddiası geldi. Sosyal medyada dolanan iddiada hastalığı nedeniyle Kadir Mısıroğlu'nun konuşma yetisini kaybettiği belirtiliyor.

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Kadir Mısıroğlu Konuşamıyor mu? Ailesinden Son Dakika Açıklaması

Kadir Mısıroğlu hakkında bir son dakika iddiası geldi. Sosyal medyada dolanan iddiada hastalığı nedeniyle Kadir Mısıroğlu'nun konuşma yetisini kaybettiği belirtiliyor.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:05
Kadir Mısıroğlu Konuşamıyor mu? Ailesinden Son Dakika Açıklaması

Sosyal medya üzerinde Kadir Mısıroğlu hakkında bomba bir iddia dolanmaya başladı.

Twitter'da TT olan Kadir Mısıroğlu'nun geçirdiği hastalık nedeniyle konuşma yetisini kaybettiği belirtiliyor. 10 bine yakın Twitter kullanıcı tarafından atılan Tweet'lerle konuşulan iddia hakkında bir son dakika açıklaması geldi.

Kadir Mısıoğlu'nun torunu Torun Mısıroğlu, konu ile ilgili yaptığı paylaşımında “Kemalistler; Üstad @KadirMisiroglu ile alâkalı “Kadir Mısıroğlu geçirdiği hastalık sonucu konuşma yeteneğini kaybetti.” diye aslı astarı olmayan bir haber yaymaktalar.” dedi ve “Hiçbir hayal, arzu ve emeliniz gerçekleşmeyecektir, sizin önünüz Kader planında kesilmiştir.” ifadelerini kullandı.

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