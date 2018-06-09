Kadir Gecesi Duaları, İbadetleri ve En Güzel Resimli Mesajlar (Kadir Gecesi Hangi Gün?)

İslam Alemi tarafından büyük bir heyecan ve merakla beklenen Kadir Gecesi için geri saym sona eriyor.

Müslüman Alemi için heyecanla beklenen Kadir Gecesi merak konusu oldu. Bu kutlu ve mübarek geceyi en güzel ve uhrevi şekilde idrak etmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden Kadir Gecesinin ne zaman olduğunu araştırmaya, bu kutlu gecede hangi ibadetleri yapmaları gerekitğini araştırmaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ne zaman idrak edilecek? Kadir Gecesi yapılması makbul olan ibadetler nelerdir? Kadir gecesi ile ilgili Kur-an'ı Kerim'de hangi ayetler yer alıyor? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V.)'in Kadir gecesi ile ilgili hangi hadisleri var?

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi Ramazan ayının 27. gecesine denk gelen bu mübarek gün, müslümanlar tarafından ibadet ve dua ile ihya edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden yayımlanan dini günler takvimi ile bu sorunun yanıtını verdi.

İslam âlemi için bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen gece olan Kadir Gecesi'nin kesin olarak tarihi bilinmiyor. İslam Aleminde genel görüş olarak on bir ayın sultanı Ramazan ayının 27. Gecesi olma ihtimali yüksektir. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde bu yıl Kadir Gecesi'nin kutlanacağı tarihin, Ramazanın 27. gününe denk geldiğine yer verildi.

Müslümanların heyecanla beklediği Kadir Gecesi, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. Bu önemli gecede birçok camide etkinlik ve programlar düzenlenecek, sohbetler verilecek ve Kadir Gecesi'nin anlamı ile önemi anlatılıp bu mübarek gece bu şekilde ihya edilecek.

KADİR SURESİ

Kur'an-i Kerim'in doksan yedinci suresi oln Kadir Suresi, bes ayet; otuz kelime ve yüz yirmi harften oluşmaktadır. Fasilasi "râ" harfidir. Ismini ilk ayetinde geçen "kadr" kelimesinden alan bu surenin Mekke'de mi, yoksa Medine'de mi indigi konusunda Alimler arasında görüş ihtilafı vardir.

Allah Teala, Hicr Suresinde "Bunu biz indirdik" buyurur. Yani Hz. Peygamber (s.a.v)'in arzusu ile degil bizim dilememiz sonucu indirilen apaçik bir kitaptir.

Bir kere Resulüllah (s.a.v) Ashab-i Kirama Israilogullarindan birinin, silahini kusanarak Allah yolunda bin sene cihat ettigini bildirmisti. Ashabin buna hayret etmesi üzerine Cenabi Hak, Kadir suresini indirmistir (Tecrîd-Sarîh Tercemesi, VI, 313).

KADİR GECESİ HAKKINDA BİLGİ

İslamın kitabı Kur'an-i Kerim, bu kutlu gecede inmeye baslamistir. Bu mübarek gecede yapılacak ibadetler içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapilan ibadetten daha faziletlidir.

Gelecek bir seneye kadar cereyan edecek olan her türlü hadiseler Allah Tesl'nin ezeli kaza ve takdiri ile ilgili meleklere bu gece bildirilir (Tecrîdi Sarih Tercemesi, VI, 312).

Bu gecede yeryüzüne Cebrail ile birlikte çok sayida melek iner.

Bu gece tanyerinin agarmasina kadar esenliktir, her türlü kötülükten uzaktir. Yeryüzüne inen melekler ugradiklari her mümine selam verirler.

"Siz Kadir gecesini Ramazan'in son on günü içerisindeki tek rakamli gecelerde arayiniz" buyurmustur (Buhari, Müslim).

Ibn Ömer (r.a) şu şekilde nakletmiştir:

Sahabelerden bazi kimselere, rüyalarinda, Kadir gecesinin, (Ramazan'in) son yedi günü içinde oldugu gösterildi. Resulüllah (s.a.v) onlara: "Görüyorum ki rüyalariniz Ramazanin son yedi günü hakkinda birbirine uygun düsmüstür. Artik kim Kadir gecesini aramaya kalkisirsa, onu Ramazan'in son yedisinde arasin, buyurmustur (Buhari, Müslim).

Ebu Hureyre (r.a)'in rivayet etmis oldugu hadisi serifte Peygamber Efendimiz (s.a.v) söyle buyurmustur:

"Kim Kadir gecesini, faziletine inanarak ve alacagi sevabi Allah'tan bekleyerek ibadet ve taatla geçirirse geçmis günahlari bagislanir" (Buhari).

Süfyan-i Sevri: "Kadir gecesi dua ve istigfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir" demistir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).

Hz. Aise (r.ah) söyle anlatiyor:

"Ey Allah'in Resulü! Kadir gecesine rastlarsam nasil dua edeyim? diye sordum.

Resulüllah (s.a.v):

"Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî (Allah'im sen çok affedicisin, affi seversin, beni affet)" diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kadir süresi "Biz onu Kadir gecesi indirdik. Kadir gecesi nedir, bilir misin sen? Kadir gecesi bin aydanhayırlıdır. Meleklerle Ruh o gece Rabblerinin izniyle her iş için iner de iner. Tam bir esenliktir o gece, tâ tan yeri ağarıncaya kadar." (Kadîr sûresi, 1-5) "Biz Kur'an'ı kutlu bir gecede indirdik." (Duhân sûresi, 3)

YAPILMASU MAKBUL İBADETLER

Bu mübarek gecede müslümanların yapması makbul ibadetler şu şekilde;

Gece herhangi bir namaz kılarken zamm-ı sure olarak veya namaz dışında Kadir sûresini okumalı.

Bu nübarek gecede şu dua çokça okumalı: Allahümme inneke afüvvün kerîmün tühıbbül afve fa’fü annî.

Birkaç sayfa da olsa Kur'an-ı kerim okumalı.

İlmihalden birkaç sayfa okumalı ve İslam'ın önemi hakkında bilgi sahibi edinilmeli..

Az da olsa İslâmiyet’i doğru yayan kuruluşlara yardım yapmalı veya sadaka vermeli.

Gece seher vakti, iki rekât namaz kılıp, silsile-i aliyyeyi okuyarak, o âlimlerin hürmetine dua etmeli.

Gündüzü de gecesi gibi kıymetli olduğu için gündüzleri de değerlendirmelidir.

Çok sayıda salatı selam getirmek.

Tövbe edilmeli ve günahlardan arınılmalıdır.

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