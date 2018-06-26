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Kadınlar Arasındaki 'Neden Baktın' Kavgası Kanlı Bitti!

Samsun'da genç bir kadın, yolda karşılaştığı diğer kadın ile 'Neden baktın' tartışması yaşadı.

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Kadınlar Arasındaki 'Neden Baktın' Kavgası Kanlı Bitti!

Samsun'da genç bir kadın, yolda karşılaştığı diğer kadın ile 'Neden baktın' tartışması yaşadı.

26 Haziran 2018 Salı 20:53
Kadınlar Arasındaki 'Neden Baktın' Kavgası Kanlı Bitti!

Samsun'da genç bir kadın, yolda karşılaştığı diğer kadın ile 'Neden baktın' tartışması yaşadı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Atatürk Bulvarı Bölge İdare Mahkmesi arkasında gece saatlerinde meydana geldi.

Elde edilen bilgilere göre 18 yaşındaki Yonca S. ile 22 Yaşındaki Asena Ç. arasında sokakta yürürken 'niye bakıyorsun' tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Yonca S., Asena Ç'ye bıçakla saldırarak genç kadını karnından bıçakladı. Ağır yaralanan Asena Ç. özel bir araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Bafra ilçesinden arkadaşlarıyla gezmek için Samsun'a geldiği öğrenilen talihsiz kadının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Diğer kadının kısa süre içerisinde bir parkta yakalandığı öğrendildi. Gözaltınadaki işlemleri sona eren kadın Samsun Adliyesine sevk edildi.

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