Kadın ve Erkek Subay-Astsubay Alımına Yoğun Başvuru

Geçtiğimiz gün açıklanan başvuru kılavuzu sonrası Milli Savunma Üniversitesine subay ve astsubay alımı için başvurular alınmaya başladı. Edinilen son dakika bilgilerine göre subay ve astsubay alımına yoğun ilgi olduğu belirtildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yapılan tasfiyeler sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) acil ihtiyacını karşılamak amacıyla MSÜ'yü kurdu. Kurulan Milli Savunma Üniversitesi’nin (MSÜ) açtığı sınava rekor başvuru geldi.

İlk 4 günde rekor başvuru

9 Ocak günü alınmaya başlayan başvurular için son gün 15 Şubat olarak açıklandı. Edinilen son bilgilere göre sınav için başvuranların sayısı 107 bine ulaştı. Başvuranların 24 bini kadın. İlk kez uygulanacak olan MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı, 18 Mart’ta 81 il merkezinde yapılacak. Sınav, temel yeterlilik testi ağırlığında olacak. Türkçe, temel matematik, sosyal bilgiler ve fen bilgisi konularında 120 çoktan seçmeli soru sorulacak. Bu sınavda başarılı olanlar, 2’nci seçim aşamalarına çağrılmaya hak kazanacak.

Fiziki yeterlilik testleri ve mülakatların yanı sıra sınav puanları dikkate alınarak asil ve yedek listeler belirlenecek. 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubay adayının Harp Okulları’nda eğitim almaya hak kazanacağı sınavla subay adayları, yaklaşık altı aylık eğitimin ardından teğmen olarak atanabilecek.

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