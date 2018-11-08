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Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!

Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!

Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

08 Kasım 2018 Perşembe 13:22
Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!

Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Korkunç Olay 13:00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2018 14:30
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kadın polis kaymakamlık ta silahla intihar etti
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Reyhan 58 dakika önce

Mülakatla alınan sağlıklı polis adaylaro,mülakat yaptığınıza eminmisiniz,

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Sevım 53 dakika önce

Cok üzüldüm Allah gençligine bagışlasın ve ailesıne bagıslasın

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Tuğba 50 dakika önce

Polislige alırken saçma saçma sorulardan geciriolar dövme li facali almıolar psikolojisi bozuktur die ama işte sonrasını unutuolar Allah rahmet eylesin

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