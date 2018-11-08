Kadın Polis Kaymakamlık'ta Silahla İntihar Etti!

Bayrampaşa Kaymakamlık binası içinde bir kadın polis memuru tabanca ile intihar girişiminde bulundu. Kadın polis hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Korkunç Olay 13:00 sıralarında İstanbul Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda meydana geldi.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre Kaymakamlığın üçüncü katından silah sesi yükseldi. Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü çalışanı polis memuru Naciye A. beylik tabancasıyla sol şakağına ateş ettiği ve ağır yaralandığı öğrenildi. Ambulansla Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan polis memuru Naciye A.'nın psikolojik sorunları olduğu öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA