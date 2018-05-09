Kadın Öğretmenin Öğrencisiyle İlişkisi Ortaya Çıktı! Mahkemede Görüntüler Yer Aldı!

Mahkeme , öğretmenin eşi tarafından delil olarak sunulan yazışma ve uygunsuz fotoğrafları yasal yollardan elde edilmediği gerekçesiyle kabul etmedi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün soruşturmasına dayanılarak çift hakkında boşanma kararı verildi. Denizli'de bir lisede tarih öğretmenliği yapan 46 yaşındaki kadın öğretmen, iddialara göre 2 sene önce erkek öğrencisiyle ilişkiye başladı.

B.P 'nin eşi cep telefonunda eşinin öğrencisiyle olan yazışmaları ve fotoğraflarını görünce durumu mahkemeye taşıdı. Denizli il Milli Eğitim Müdürlüğü'de öğretmen hakkında soruşturma başlattı. Öğretmen E.P mahkemedeki savunmasında, "Aramızdaki ilişki öğrenci-öğretmen ilişkisinden öte gitmedi. Lise dönemlerinde kız öğrencilerin erkek öğretmenlere, erkek öğrencilerin ise bayan öğretmenlerine ilgi duyduğu gibi A.U.Ş. de bana ilgi duymuş olabilir. Bu dönemde eşimle boşanma aşamasındaydım, psikolojik sıkıntılarım vardı. Ben de kendisine ilgi göstermiş ve yazdığı mesajlara karşılık vermiş olabilirim. Ama mesajlarımız duygusal içerikli mesajlar değildi. Eşim benden boşanmak isterken, tapusu bana ait olan evi alabilmek için öğrencimle ilişkim olduğunu idida ediyor. Bu, eşim tarafından bana atılan iftiradır" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim müfettişlerinin soruşturmayı geçtiğimiz yıl 26 Haziran'da tamamlayıp Denizli Valiliği'ne bir rapor gönderdiği, burada kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisinin tespit edildiği, öğretmenin devlet memurluğundan çıkarılmasının istendiği öğrendili. Fakat geçtiğimiz sene tamamlanan raporun ardından öğretmen'in başka bir birimde geçici öğretmenliğe geçirildiği fakat memurluktan atılmadığı ortaya çıktı. Mahkeme, B.P'nin eşi tarafından sunulan delilleri hukuk dışı elde edilen deliller olarak yok sayarken, soruşturmadayı gerekçe göstererek çifti boşadı. Mahkemede öğretmen ve öğrencisinin bir sinemaya giderek burada öpüştükleri uygunsuz hareketlerde bulunduklarına dair görüntüler gösterildi.

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