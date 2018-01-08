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Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2017 yılında ormanlık alanda bir kadın çantası içerisinde bebek cesedi bulunmuştu. Olayın fail ya da failleri hala yakalanamadı.

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Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2017 yılında ormanlık alanda bir kadın çantası içerisinde bebek cesedi bulunmuştu. Olayın fail ya da failleri hala yakalanamadı.

08 Ocak 2018 Pazartesi 16:08
Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi

Kadın Çantası İçerisinde Bebek Cesedi Bulunmuştu! Sır Hala Çözülemedi

Sinop'un Ayancık ilçesinde 2017 yılında ormanlık alanda bir kadın çantası içerisinde bebek cesedi bulunmuştu. Olayın fail ya da failleri hala yakalanamadı.  

Geçtiğimiz yılın ekim ayının ortalarında Uzunçam köyünde ormanlık alanda bulunan bebek cesedini kim ya da kimlerin bıraktığı hala çözülemedi. Yeni doğmuş halde ormana bırakılan bebek kısa süre sonra hayatını kaybetmişti. 4 aydır kolluk kuvvetleri, köy muhtarlığı cesedi kimin bıraktığını bulmak için çalışıyor.

Uzunçam Köy Muhtarı İlyas Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu bebeği Duraklı mahallesinden Cemal Özdemir arkadaşımız kestane toplarken çayda buldu. Önüne çuval olarak çıkıyor, jandarmaya haber verdi. Halen aranmakta herhangi bir ipucuna rastlanılmadı, araştırıyoruz. Bir kadın çantası içerisinde bulundu. Çanta elimizde biz elimizden geldiği kadar internette paylaştık ama bir ipucu bulamadık. Sinop jandarma ve Ayancık jandarma halen araştırıyor. Yaklaşık 8 aylık bir bebekmiş, erken doğum da olabilir doğarken ölmüş de olabilir. 15-20 günlükken bulduk biz. Bebek tanınmayacak hale gelmiş çürümeye başlamıştı. Bir an önce bebeği bırakanların bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 08.01.2018 16:13
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