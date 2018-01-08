Kadıköy'deki Silahlı Baskını Emekli PÖH Durdurdu

Kadıköy'de bir iş yerini basan silahlı kişi, iş yerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan emekli özel harekat polisi tarafından etkisiz hale getirildi.

Elde edilen bilgilere göre, akşam saat 18.00 sularında kozyatağı mahallesi bayar caddesindeki tanıtım ve pazarlama şirketine silahlı baskın düzenleyen N.G., iş yerindeki güvenlik görevlisi emekli PÖH Ömer Tatar'ı bacağından yaraladı. İş yeri sahibi Mutlu Karakayı vurmayı hedeflediği öne sürülen saldırgan, daha sonra emekli PÖH tarafından etkisiz hale getirildi.

Bacağından yaralanan emekli PÖH ve saldırgan olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

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