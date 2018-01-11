Kadıköy'de Korkunç Kaza! Hafriyat Kamyonunun Ezdiği Kadın Hayatını Kaybetti

Kadıköy'deki kazaya ilişkin yeni bilgiler geldi. Elde edilen bilgilere göre, Pazar arabasıyla Şemsettin Günaltay Caddesi üzerindki trafik ışıklarından yolun karşısına geçmeye çalışan Saime Güjndüzoğlu'na T.A.'nın kullandığı hafriyat kamyonu çarptı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrol sonucunda talihsiz kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Erenköy pazarında alışveriş yaptıktan sonra evine gittiği öğrenilen Gündüzoğlu'nun cansız bedeni, sağlık ekiplerince morga kaldırıldı. Bu arada olay yerinde toplanan vatandaşlar, hafriyat kamyonlarının trafiğin yoğun olduğu saatlerde şehir içine girmesine tepki gösterdi ve bunun önlenmesi gerektiğini söyledi.

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