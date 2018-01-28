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Kadıköy'de Genç Kıza Dehşeti Yaşatmıştı! Saldırgan Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki bir genç kıza durduk yere yumruk atan 28 yaşında olduğu öğrenilen A.K.G. dün serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alınmıştı.

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Kadıköy'de Genç Kıza Dehşeti Yaşatmıştı! Saldırgan Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki bir genç kıza durduk yere yumruk atan 28 yaşında olduğu öğrenilen A.K.G. dün serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alınmıştı.

28 Ocak 2018 Pazar 18:29
Kadıköy'de Genç Kıza Dehşeti Yaşatmıştı! Saldırgan Tutuklandı
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Kadıköy'de Genç Kıza Dehşeti Yaşatmıştı! Saldırgan Tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki bir genç kıza durduk yere yumruk atan 28 yaşında olduğu öğrenilen A.K.G. dün serbest bırakıldıktan bir süre sonra tekrar gözaltına alınmıştı.

Saldırganın emniyetteki işlemlerinin bittiği tekrar adliyeye sevk edildiği ve daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi. İstanbul Kadıköy, Caferağa Mahallesinde cuma sabahı meydana gelen olayda, lise öğrencisi B.G.K her zaman gittiği yolda yürürken karşısında gelen saçı sakalı karışmış bir şahsın yumruklu saldırısıyla şoka uğradı. Genç kız daha sonra saldırganın arkasından 'Ne yapıyorsun' diye bağırsada saldırıyı gerçekleştiren ruh hastası ardına bile bakmadan yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar yetişti.

Genç kızın burnunda zedelenme ve çizikler oluştu, yüzü şişti. Konuyla ilgili konuşan B.G.K, "Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti. Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı." demişti.

Kısa süre sonra serbest bırakılan şahsın tekrar gözaltına alındığı sabah saatlerinde haber merkezlerine ulaşmıştı. 28 yaşında olduğu ve evsiz olduğu öğrenilen A.K.G isimli şahsın tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

ŞAHSIN SALDIRISINA İLİŞKİN GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİNE AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIDAN ERİŞEBİLİRSİNİZ.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme
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Son Güncelleme: 28.01.2018 19:03
Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadıköy SaldırıKadıköyde Saldırı 27 Ocak 2018
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