Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza yolda yürürken ortada hiç bir sebep yokken yumruk atan saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Saldırganın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

banner396

Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza yolda yürürken ortada hiç bir sebep yokken yumruk atan saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Saldırganın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

28 Ocak 2018 Pazar 10:39
Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme
banner400

Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza yolda yürürken ortada hiç bir sebep yokken yumruk atan saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Saldırganın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesinde dün sabah saatlerinde lise öğrecnisi 17 yaşındaki B.G.K kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısıyla şoka yğradı. Genç kız saldırganın arkasından 'Ne yapıyorsun' diye bağırdı, saldırgan ise ortada hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu.

Daha sonra B.G.K , babası ile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganı tespit etti ve kısa sürede yakaladı. A.K.G isminde olduğu, sokaklarda kaldığı öğrenilen şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen adamın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan B.G.K olayla ilgili ,"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" dedi.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KadıköyKadıköy SaldırıKadıköy Genç Kıza Saldırı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rezilliğin Bu Kadarı 'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'
Rezilliğin Bu Kadarı 'Baldıza Sarkıntılıktan' Ceza Almıştı! 'Şimdi de Karısının Gazozuna İlaç Atıp...'
Sevgilisinin Uyuşturucu Kullandığını Öğrendi! Ayrıldı, Hayatı Zindan Oldu!
Sevgilisinin Uyuşturucu Kullandığını Öğrendi! Ayrıldı, Hayatı Zindan Oldu!
Afrin'de Yakalanan Terörist Bakın Ne Söyledi?
Afrin'de Yakalanan Terörist Bakın Ne Söyledi?

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim