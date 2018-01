Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza yolda yürürken ortada hiç bir sebep yokken yumruk atan saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Saldırganın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.