Kadıköy'de Liseli Kıza 'Durduk Yere' Yumruk Atan Saldırganla İlgili Flaş Gelişme

İstanbul Kadıköy'de 17 yaşındaki kıza yolda yürürken ortada hiç bir sebep yokken yumruk atan saldırgan serbest bırakılmıştı. Güvenlik kameralarına an be an yansıyan görüntüler büyük tepkilere neden olmuştu. Saldırganın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

Kadıköy Caferağa Mahallesinde dün sabah saatlerinde lise öğrecnisi 17 yaşındaki B.G.K kaldırımda yürürken karşıdan gelen bir kişinin yumruklu saldırısıyla şoka yğradı. Genç kız saldırganın arkasından 'Ne yapıyorsun' diye bağırdı, saldırgan ise ortada hiçbir şey yokmuş gibi yoluna devam etti. Yaralanan genç kızın yardımına çevredeki esnaf ve vatandaşlar koştu.

Daha sonra B.G.K , babası ile polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek saldırganı tespit etti ve kısa sürede yakaladı. A.K.G isminde olduğu, sokaklarda kaldığı öğrenilen şahsın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Akli dengesinin bozuk olduğu bildirilen adamın akşam saatlerinde tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. Saldırıya uğrayan B.G.K olayla ilgili ,"Okula bu yoldan gidiyorum, her zaman kullandığım bir yol. Adamın biri geldi vurdu. Sonra yürümeye devam etti. Bağırmaya başladım, çevredekiler yardıma koştu. Burnumda zedelenme ve çizikler var , yüzüm de şişti" dedi. Genç kızı, "Mutlu olduğum konu polisler çok ilgilendiler. O gün buldular o adamı" dedi.