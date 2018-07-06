Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Kablo ile Boğarak Öldürdüğü Oğlunun Adını Bilekliğine Yazdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesinde 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı cep telefonunun şarj aleti kablosuyla katlettiği iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

banner396

Kablo ile Boğarak Öldürdüğü Oğlunun Adını Bilekliğine Yazdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesinde 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı cep telefonunun şarj aleti kablosuyla katlettiği iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:17
Kablo ile Boğarak Öldürdüğü Oğlunun Adını Bilekliğine Yazdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesinde 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı cep telefonunun şarj aleti kablosuyla katlettiği iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Aydemir, ilk duruşmada ağlayarak, herhangi bir savunma yapmadı. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkatlerden kaçmadı.  Geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda iddialara göre Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan çocuğunun yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir , evin kapısını açamayınca pencereden girdi. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan talihsiz baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri 3 yaşındaki minik Emir Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu boğduğu öne sürülen Gülveren Aydemir ise hastaneye kaldırıldı, tedavinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkmesinde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk defa hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti savunma için süre talep eden avukatların talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Gülveren Aydemir'in kolunda boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekerken, Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği öğrenildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
KabloKablo Ile Boğarak öldürdüğü Oğlunun Adını Bilekliğe Yazdı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski Mankenden Skandal Çocuğa Cinsel İstismar Açıklaması
Eski Mankenden Skandal Çocuğa Cinsel İstismar Açıklaması
Mustafa Destici: Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu
Mustafa Destici: Öküz Öldü Ortaklık Bozuldu
İçişleri Bakanlığı'na 1117 Büro Personeli Alımı Başvuru Şartları (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Konular)
İçişleri Bakanlığı'na 1117 Büro Personeli Alımı Başvuru Şartları (Mezuniyet, Yaş ve Diğer Konular)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim