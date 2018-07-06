Kablo ile Boğarak Öldürdüğü Oğlunun Adını Bilekliğine Yazdı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesinde 3 yaşındaki oğlu Emir Can'ı cep telefonunun şarj aleti kablosuyla katlettiği iddiasıyla tutuklanan 29 yaşındaki anne Gülveren Aydemir'in ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Aydemir, ilk duruşmada ağlayarak, herhangi bir savunma yapmadı. Gülveren Aydemir'in kolundaki boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkatlerden kaçmadı. Geçtiğimiz yıl 12 Temmuz'da meydana gelen olayda iddialara göre Gülveren Aydemir, kahvaltı için bakkala ekmek almaya giden eşi Olcay Aydemir'in ardından yatak odasında uyuyan çocuğunun yanına gitti. Eve gelen Olcay Aydemir , evin kapısını açamayınca pencereden girdi. Oğlunu hareketsiz, eşini de bilekleri kesilmiş halde bulan talihsiz baba, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri 3 yaşındaki minik Emir Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Oğlunu boğduğu öne sürülen Gülveren Aydemir ise hastaneye kaldırıldı, tedavinin ardından da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkmesinde görülen davada tutuklu sanık Gülveren Aydemir, ilk defa hakim karşısına çıktı.

Mahkemede ağlayan Aydemir, savunma yapmayacağını söyledi. Mahkeme heyeti savunma için süre talep eden avukatların talebini kabul ederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Gülveren Aydemir'in kolunda boncuklarla yapılan 'Emirim' yazılı bileklik dikkat çekerken, Aydemir'in bilekliği cezaevinde yapmış olabileceği öğrenildi.

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