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Kabil'de Yine Patlama! 40 Kişi Öldü, 30'dan Fazla Yaralı Var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir şii kültür merkezine yapılan intihar saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilidirildi.  

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Kabil'de Yine Patlama! 40 Kişi Öldü, 30'dan Fazla Yaralı Var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir şii kültür merkezine yapılan intihar saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilidirildi.  

28 Aralık 2017 Perşembe 11:06
Kabil'de Yine Patlama! 40 Kişi Öldü, 30'dan Fazla Yaralı Var

Kabil'de Yine Patlama! 40 Kişi Öldü, 30'dan Fazla Yaralı Var

Afganistan'ın başkenti Kabil'in merkezinde bir şii kültür merkezine yapılan intihar saldırısında 40 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı bilidirildi.  

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözvüsü Nasrat Rahimi Pajjwok Afghan News'e söz konusu intihar saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu. İntihar saldırısında hayatını kaybedenlerin çoğunluğunun sivil olduğunu belirten İçişleri Bakanlığı sözcüsü, patlamada en az 30 kişinin yaralandığını belirtti. Başkentteki Isteqlala Hastanesi yetkilileri hastaneye şimdiye kadar 10 ölü 20 yaralı getirildiğini söyledi. Ekim ayı içerisinde bir şii camisine yapılan intihar saldırısında 39 kişi hayatını kaybetmiş , yüzlerce kişi yaralanmıştı.

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Son Güncelleme: 28.12.2017 11:36
Anahtar Kelimeler:
KabilKabil PatlamaKabilde Patlama Meydana Geldi
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