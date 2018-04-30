Kabil'de Art Arda Patlamalar! En Az 21 Ölü Var

Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen iki ayrı saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Necib Daniş yaptığı açıklamada, motosikletli saldırganın üzerine yerleştirdiği bombalı Kabil'in Şaş Darak Bölgesine patlattığını, ikinci saldırının, görüntü çekmek için bölgeye toplanan gazetecilerin arasında meydana geldiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü Mecruh ilk belirlemelere göre peş peşe meydana gelen saldırılarda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin yaralandığını, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu söyledi. Görgü tanıkları,gazeteci görünümkü ikinci saldırganın, kameraya yerleştirdiği bombayı gazeteciler arasında patlattığını söyledi.

Saldırı henüz herhangi bir terör örgütü tarafından üstlenilmedi.

KPSSCAFE - ANKARA