JSGA'dan Son Dakika Kadın-Erkek Astsubay Alımı Başvuru Duyurusu

Jandarma'dan bir son dakika açıklaması geldi.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında astsubay alımı başvuru süresinin uzatıldığına yer verildi.

Personel Temin Sistemi üzerinden yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI VE SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ/MUVAZZAF ASTSUBAY 2018 BAŞVURULARI 24 NİSAN 2018 SAAT 17.00'E KADAR UZATILMIŞTIR

BAŞVURULAR NEDEN UZATILDI?

Başvuru süresi, diğer ilanlarda genellikle başvuru sayısının az olması nedeniyle uzatılmaktadır. Ancak bu alımda başvuru süresinin uzatılmasının nedeninin, son günün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına denk gelmesi nedeniyle olduğu tahmin ediliyor.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER DETAYLAR

Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil güvenlik Komutanlığı, KPSS 60 şartı ile ya da KPSS şartsız astsubay alımı yapıyor. Önlisans ve lisans mezunu adaylar arasından yapılan alımın detayları;

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI ASTSUBAY ALIMI BAŞVURU DETAYLARI

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