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JSGA Yakın Zamanda Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak-İşte Şartlar

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da lise mezunları arasından subay alımı yapacak. Peki subay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? İlan ne zaman yayımlanacak?

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JSGA Yakın Zamanda Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak-İşte Şartlar

Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da lise mezunları arasından subay alımı yapacak. Peki subay alımı ne zaman yapılacak? Başvuru şartları ne olacak? Başvurular nasıl yapılacak? İlan ne zaman yayımlanacak?

27 Ocak 2018 Cumartesi 09:55
JSGA Yakın Zamanda Lise Mezunu Subay Alımı Yapacak-İşte Şartlar

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi yakın zamanda subay alımı yapacak.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi, her yıl lise mezunu adaylar arasından subay alımı yapmaktadır. Lise eğitimini bitiren ve üniversitelere giriş sınavından belirtilen baraj puanı geçen adaylara arasından fiziki yeterlilik ve mülakat ile subay alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# Evli, çocuklu olmamak veya herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak birlikte yaşamamak,

# Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının biri itibariyle yirmi bir yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak)

# Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

# YKS'ye katılmış ve Senato tarafından belirlenen taban puan veya üzerinde not almış olmak, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için belirlenen taban puanın en az % 80'ini almak,

# Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

# T.S .K., J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

# 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Genel Ahlaka Karşı Suçlar" başlıklı 7'nci Bölümündeki suçları işlememiş olmak, bu suçlardan hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak

# 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahküm olmamak,

# Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahküm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

# Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

# Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

# Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Emniyet Teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

# Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasal veya yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

# Bakanlar Kurulu Kararları ve Mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş tüm terör örgütleriyle irtibatı ve iltisaklı bulunmamak

# Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye üye olmadığına dair yazılı beyan sunmak,

# Adayların belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

# En fazla 21 yaşında (01 Ocak 1997 ve sonrası doğumlu) olmak. (Adayların yaşının hesaplanması, gün ve aya bakılmaksızın 2018 yılından adayın doğum yılı çıkarılmak suretiyle yapılır. Mahkeme kararı ile yaş düzeltmesi yaptıran adayların, yaş düzeltmesinden önceki yaşları esas alınır. Bu husus, sınavlar ve kayıt-kabul işlemleri sırasında kontrol edilecektir.)

Başvuru Kılavuzu Ne Zaman Yayımlanacak?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akaemisi 2017 yılı başvuru kılavuzu Nisan ayında yayımlanmıştı. Ancak bu yıl üniversitelere giriş sınav sisteminin değişmesinden dolayı başvuru kılavuzunun, bu sınavdan sonra yayımlanması bekleniyor.

Kılavuz yayımlandığı anda haberdar olmak için mobil uygulamamızı indirin.

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara - ÖZEL HABER

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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