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Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak

Japonya'nın 2025 yılına kadar en az 500 bin yabancı işçiyi ülkesine kabul etmesi bekleniyor. İşçi olarak Japonyaya giren yabancılar 5 sene boyunca ülkede kalma hakkına sahip olacak.

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Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak

Japonya'nın 2025 yılına kadar en az 500 bin yabancı işçiyi ülkesine kabul etmesi bekleniyor. İşçi olarak Japonyaya giren yabancılar 5 sene boyunca ülkede kalma hakkına sahip olacak.

31 Mayıs 2018 Perşembe 17:36
Japonya 500 Bin Yabancı İşçi Alacak

Japonya'nın 2025 yılına kadar en az 500 bin yabancı işçiyi ülkesine kabul etmesi bekleniyor. İşçi olarak Japonyaya giren yabancılar 5 sene boyunca ülkede kalma hakkına sahip olacak.

Kyodo ajansı tarafından paylaşılan bilgilere göre, Japonya hükümeti özellikle tarım ve inşaat sektöründeki iş gücü ihtiyacının giderilmesi için 2025 yılına kadar en az 500 bin yabancı işçinin istihdam edilmesi yönünde karar aldı. Başbakan Şinzo Abe'nin yeni ekonomi politikası içerisinde bulunması beklenen kararın Sonbahar'da Parlementoya gelmesi bekleniyor.

Karara göre, tarım, inşaat, sağlık ve özellikle gemi inşaatı gibi sektörlerde çalışacak yabancı işçilere 5 seneye kadar ülkede kalma hakkı verilirken, yarınlarında aile üyesi getirme hakkıysa verilmeyecek. Japonya'da yabancı işçi sayısı 480 bin civarındayken 2017 yılında bu rakam 1.2 milyona yükselmişti.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
JaponyaJaponya Yabancı Işçi Alımları
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Ters 2 dakika önce

Ulann adamlar köle alacağız diyor acikcasi geçici köle ben yakinimi goturemicem 5 seneden fazla kalamicam is alani zaten boktan eeee daha ne yaprakta istermisiniz

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