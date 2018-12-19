Japonya 345 Bin Kişi Alacak!

Bilindiği üzere Japonya yabancı uyruklu işçi çalıştırmıyor. Hatta bu durumun korunması için kanunlar bile var ancak bu konuda Japonya Meclisi'nden önemli işçi alım kararı çıktı. Alınan karar meclisten onaylanarak geçti. Alınan bu karara göre yabancı işçi alımı yasak olan Japonya'ya 5 yıl içerisinde 345 bin işçi alımı yapılacak. Japonya işçi alımı ile ilgili detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz.

Japonya'nın aldığı karara göre 5 yıl içerisinde periyodik düzende 345 bin işçi alımı yapılacak!

Japonya hükümeti tarafından sunulan kanun teklifi meclisten geçti! Yaklaşık 127 milyon nüfusa sahip olan Japonya'ya dışarıdan işçi temin edecek. Japonya alacağı işçileri farklı sektörlerdeki farklı görevlerde istihdam edilecek.

Daha önce yabancı işçi çalıştırılması yasak bir ülke olan Japonya'da bir kanun taslağı hazırlandı ve meclise sunuldu. Oy birliği ile meclisten geçen kanun tasarısının faaliyete geçmesinde herhangi bir engel kalmasa da Japonya halkı arasında yapılan anketlere % 65 oranında yabancı işçi çalıştırılmasına karşı çıkıldığı belirtiliyor.

JAPONYA 345 BİN İŞÇİ ALINACAK!

Ülkedeki iş gücü açığının giderilmesi için yapılan bu hamle ile sektöre göre personel ihtiyaç dağılımı hazırlandı. Buna göre en çok personel ihtiyacının hasta bakıcılığı hizmeti alanında olduğu ve bu alanda 50 bin ila 60 bin kişinin istihdam edileceği tahmin ediliyor.

Gıda restorant sektöründe 50 bin kişi, temizlik ile inşaat alanlarında yine çok sayıda dışarıdan yanacı uyruklu işçi getirileceği belirtiliyor. 10'dan fazla alanda tecrübeli bilgi sahibi personellere ihtiyaç duyuluyor.

Japonya'da oturma ve yaşama hakkı kazanan işçiler 5 yıl süreyle vize alabilecekler. Japonya hükümetinin aldığı karar doğrultusunda işçilerin aileleri için izin çıkmadı. Vasıflı olan işçiler için aileleri ile birlikte ikamet edebilme imkanları bulunacak.

Japonya işçi alımı ile ilgili aktarabileceğimiz bilgiler şimdilik bu kadar ancak ilerleyen günlerde yeni gelişmeler yaşancak. Japonya işçi alımı ile ilgili gelişmelerden haberdar olmak için mobil uygulamalarımızı indirebilirsiniz.

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