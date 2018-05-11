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Jandarma'ya İftira Atabilmek için Kendini Dövdü!

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesinde Ş.Ş. ve F.Ö. isimli şahsın otomobille uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma, torbacı olarak nitelendirilen satıcılara karşı operasyon düzenlendi.

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Jandarma'ya İftira Atabilmek için Kendini Dövdü!

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesinde Ş.Ş. ve F.Ö. isimli şahsın otomobille uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma, torbacı olarak nitelendirilen satıcılara karşı operasyon düzenlendi.

11 Mayıs 2018 Cuma 19:20
Jandarma'ya İftira Atabilmek için Kendini Dövdü!

Geçtiğimiz günlerde Sakarya'nın Erenler ilçesi Çaybaşıyeniköy Mahallesinde Ş.Ş. ve F.Ö. isimli şahsın otomobille uyuşturucu sattığı ihbarını alan jandarma, torbacı olarak nitelendirilen satıcılara karşı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonunucunda şahısların üzerleri ve araçta yapılan aramada 80 gram esrar, 76 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olay sonrası gözaltına alınan şahıslardan S.Ş isimli şahıs karakolda kendi kendini döverek jandarmayı suçlamayı çalıştı. Kendisine jandarma tarafından darp edilmiş süsü vermeye çalışan S.Ş , kafasını duvarlara vurdu. O esnafa jandarma ekipleri olayı cep telefonuyla görüntüleyerek şahsın yapmak istediği oyunu alt üst etti.

Mahkemeye sunulan görüntülerde S.Ş isimli şahsın jandarma ekiplerine yönelik bana vurma demesi ve "Patron ben satmam senin uyuşturucunu. Senin uyuşturucunu satmayacağım, ne kadar döversen döv beni, bana sabahlara kadar işkence yap ama yine de satmayacağım" ifadelerini kullandığı bu sırada da kafasını duvarlara vurduğu görüldü. Ş.S. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.Ö isimli şahıs adli kontrol şartıyla salıverildi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
JandarmaJandarma Iftira
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