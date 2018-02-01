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Jandarma Komando Uzman Erbaş Alımı İkinci Grup Sınav Tarihini Açıklamak İçin Neyi Bekliyor?

Binlerce komando uzman erbaş adayı jandarma Genel Komutanlığından gelecek ikinci seçim aşaması duyurusunu bekliyor. Peki duyuru ne zaman yayımlanacak? Jandarma Genel Komutanlığı adayları neden bu kadar bekletiyor?

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Jandarma Komando Uzman Erbaş Alımı İkinci Grup Sınav Tarihini Açıklamak İçin Neyi Bekliyor?

Binlerce komando uzman erbaş adayı jandarma Genel Komutanlığından gelecek ikinci seçim aşaması duyurusunu bekliyor. Peki duyuru ne zaman yayımlanacak? Jandarma Genel Komutanlığı adayları neden bu kadar bekletiyor?

01 Şubat 2018 Perşembe 09:42
Jandarma Komando Uzman Erbaş Alımı İkinci Grup Sınav Tarihini Açıklamak İçin Neyi Bekliyor?
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/andarma Genel Komutanlığı  2017/10 komando uzman erbaş alımı 2. seçim aşamalarına kalan adaylar konusunda sessizliğini sürdürüyor.

2017 yılının son jandarma uzman erbaş alımında askerlik şartı kaldırılmış ve yaş şartı da 27'ye yükseltilmişti. Başvuru şartlarının bu şekilde esnetilmesi sonrası ilana başvuruda da büyük yoğunluk yaşanmıştı. Başvuruların çok olması nedeniyle Jandarma Genel Komutanlığı tüm adayları tek seferde mülakatlara alamayacağını açıklamıştı. Adayları iki gruba ayıran Jandarma, ilk grubu 2017 Aralık ayında mülakatlara almıştı. Fiziki yeterlilik ve sözlü sınava giren adaylardan başarılı olanlar sağlık raporu için hastanelere sevk edilmişti.

İlk grup için seçim aşamalarının geride kalmasının ardından 2. grup mülakatları için geri sayım başladı. Ancak Jandarma Genel Komutanlığı, ilk grubun seçim aşamalarının üzerinden 1,5 ay geçmiş olmasına rağmen ikinci gruba kalanlar ile ilgili ne bir duyuru ne de bir bilgilendirme açıklaması yapmadı. Bu durum ise adaylar tarafından tepki ile karşılandı. Geçtiğimiz gün Jandarma Kaynaklarından edindiğimiz bazı bilgilerde ikinci grup seçim aşamalarının 5 Şubat günü olabileceğini bildirmiştik. Ancak Jandarma'dan bu konuda henüz bir açıklama gelmedi.

Jandarma Genel Komutanlığının bu konuda net bir bilgi vermesi ve seçim aşamalarını bekleyen binlerce adayın mülakatlara ne zaman gireceğini açıklaması gerekmektedir.

Duyuruda Şu İfadelere Yer Veriliyordu:  SINAVA MÜRACAAT EDEN ADAY SAYISININ YOĞUNLUĞU NEDENİYLE ARALIK 2017 DÖNEMİNDE YAPILACAK OLAN SEÇME SINAVLARINA ÇAĞRILMADINIZ. BİR SONRAKİ SINAV DÖNEMİ İÇİN YAPILACAK OLAN DUYURUYU WWW.JANDARMA.GOV.TR ADRESİNDEN TAKİP EDEREK BELİRTİLECEK TARİH VE YERDE SINAV İÇİN HAZIR BULUNUNUZ.

Duyuru geldiği anda haberdar olmak için;

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Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Murat 4 saat önce

2.grup alimi bekliyoruz jandarma

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Gökhan 4 saat önce

Artık yeter bir açıklama bekliyoruz birsürü insan bekliyor açıklansın artık

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Musa 3 saat önce

2.grup ilani bekliyoruz jandarma artik bi haber bbilgi olmali

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Onur 2 saat önce

2 ay oldu ses yok bizi çok madur ettiler

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Enes 2 saat önce

O kadar zamandır sabırsızlıkla bekliyoruz artık net bir bilgi verilmesi gerekiyor. Her gün jandarma.gov.tr adresine Allah bilir kaç defa giriyoruz. Birisi artık yardımcı olsun..

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ferhat 49 dakika önce

işi gücü bıraktım hazırlık yapıyoruz ama ne zaman çagırılacagız onu bilsek ona göre davranırız. beklemek kadar sıkıcı birşey yok 2.grup alımı bekliyoruz 3 arkadaşımla beraber.

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Koraç 46 dakika önce

Bize tarih versinler bari hangi tarihte açıklanacak ???

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