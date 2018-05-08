Jandarma Kadın-Erkek Astsubay Temin Süreci Hakkında Önemli Uyarı

Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı başvuru ücreti yatırma için süreç sona eriyor.

Jandarma tarafından yayımlanan ilanda en az önlisans mezunu adaylar arasından KPSS 60 şartı ile astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Geçtiğimiz ay alınan başvurulara ait sonuçlar Nisan ayı sonunda açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından 3 Mayıs günü sınav ücreti yatırma süreci başladı. Jandarma tarafından yapılan açıklamada başvuru ücretinin 10 Mayıs tarihine kadar yatırılması gerektiğine yer verildi.

JANDARMADAN YENİ AÇIKLAMA

Jandarma tarafından yapılan yeni uyarı açıklamasında, adayların 50 TL olan başvuru ücretini 10 Mayıs tarihine kadar Halkbank Ģubelerine (sınav adını söyleyerek), Halkbank ATM ve internet bankacılığı aracılığıyla (ödemeler ekranından sınav adı seçilerek) yatırması istendi. Açıklamada başvuru ücretini yatırmayan adayların müracaatlarının geçersiz sayılacağına yer verildi.

DEKONTU ATMAYIN

Adaylar para yatırdıklarına dair dekontu fiziki yeterlilik sınavlarına gelirken yanında getirecek. Dekontunu kaybedenler, banka şubesine müracaat ederek yeni dekont alabilir.

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