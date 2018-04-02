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Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 160 astsubay alımı yapacak.

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Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 160 astsubay alımı yapacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:38
Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapacak

3400 Jandarma Subay-Astsubay Alınacak Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı yapacak. Detaylar geliyor...

Sahil Gvüenlik Komutanlığı Astsubay alımı yapacak.

AZ ÖNCE DUYURULDU!

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli astsubay alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde az önce yayımlandı.

BAŞVURULAR 23 NİSAN'A KADAR JANDARMA.GOV.TR ADRESİNDEN YAPILACAK.

İlgili duyuruda  başvuruların 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr adresinden gerçekleşeceği belirtildi. 

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Son Güncelleme: 02.04.2018 12:21
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JandarmaJandarma 3 Bin 400
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Neslihan 12 saat önce

Neden girilmiyor

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Teko 12 saat önce

Lütfen KPSS şartı olmasın

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Mb 12 saat önce

Ön lisans lara Kpss şartı olmasın be

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Mb 12 saat önce

Ön lisans lara Kpss şartı olmasın be

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Rumeysa 12 saat önce

Kpss isteniliyormu tam olarak ne zaman belli olur

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Glsm 12 saat önce

Kpss sarti olcak mi

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Muhammet 12 saat önce

Şartlar neler acaba ?

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Veyse 12 saat önce

Hani abi ne zaman geliyo detaylar

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