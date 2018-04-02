3400 Jandarma Subay-Astsubay Alınacak Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı yapacak. Detaylar geliyor...
Sahil Gvüenlik Komutanlığı Astsubay alımı yapacak.
AZ ÖNCE DUYURULDU!
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sözleşmeli astsubay alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde az önce yayımlandı.
BAŞVURULAR 23 NİSAN'A KADAR JANDARMA.GOV.TR ADRESİNDEN YAPILACAK.
İlgili duyuruda başvuruların 2 ile 23 Nisan 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr adresinden gerçekleşeceği belirtildi.
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Neden girilmiyor
Lütfen KPSS şartı olmasın
Ön lisans lara Kpss şartı olmasın be
Ön lisans lara Kpss şartı olmasın be
Kpss isteniliyormu tam olarak ne zaman belli olur
Kpss sarti olcak mi
Şartlar neler acaba ?
Hani abi ne zaman geliyo detaylar