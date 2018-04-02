Jandarma Genel Komutanlığı 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı Yapacak

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı'nın 3 Bin 400 Sözleşmeli Astsubay Alımı yapacağına dair duyuru Devlet Personel Başkanlığı'nda yayımlandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı da 160 astsubay alımı yapacak.