Jandarma 3400 Astsubay Alımı Başvuru Sonuçları Ne Zaman? Mülakatlar Nasıl?

Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 400 astsubay alımı başvuruları bugün sona erdi. Başvuruların sona ermesi ile birlikte başvuru yapan adaylar, sonuçların ne zaman açıklanacağını ve mülakatların nasıl olacağını araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak bu haberimizde Jandarma Genel Komutanlığı astsubay alımı mülakat sürecine yer verdik.

Jandarma, kadın ve erkek lisans önlisans mezunu adaylar arasından 3 bin 400 astsubay alımı için başvuruları 24 Nisan saat 17,00'a kadar aldı.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kılavuzda başvuru sonuçlarının ve mülakat tarihlerinin 3 Mayıs 2018 tarihine kadar açıklanacağına yer verildi.

BAŞVURU ÜCRETİ

İlana başvuru yapan ve mülakatlara girmeye hak kazanan adaylar, 3 ile 10 Mayıs tarihleri arasında 50 TL olan başvuru ücretini anlaşmalı bankalara yatırması gerekmektedir.

MÜLAKAT TARİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Jandarma astsubay alımı spor ve önlisağlık elemeleri tarihleri 15 Mayıs'a kadar açıklanacak ve mülakat yer ile tarihleri adaylara duyurulacak. 21 Mayıs ve izleyen günlerde ise mülakatlar yapılmaya başlanacak. Adaylar sırayla mülakatlara alınacak.

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