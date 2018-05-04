İzne Gelen Asker Eski Sevgilisinden Olumsuz Yanıt Alınca Dehşet Saçtı

Nuran D. isimli genç kızdan ret cevabı alan Muhsin S. bunun üzerine yanında getirdiği silaha davranarak önce eski sevgilisinin başına ateş etti, daha sonra da başına dayadığı tabancanın tetiğini çekti.

Nuran D. isimli genç kız olay yerinde feci şekilde can verirken, Muhsin S'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polisin ulaştığı bilgilere göre, Muhsin S., vatani görevini icra ederken izne geldi ve İstanbul'daki eski sevgilisiyle görüşmek istedi. Genç kız eski sevgilisinin teklifini reddetti. Bunun üzerine genç kızın çalıştığı tekstil fabrikasına giden Muhsin S. , teklifini yineledi , tekrar ret cevabı alınca yanında getirdiği tabancayı çıkararak genç kızın başına dayadı ve tetiği çekti. Daha sonra da kendi başına ateş etti.

Nuran D. olay yerinde hayatını kaybederken, Muhsin S.'nin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

KPSSCAFE - ANKARA