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İzmit'te Dehşet! Otobüs Şoförünü Döverek Öldürdü

İzmit'te halk otobüsü şoförlüğü yapan 37 yaşındaki Hüseyin Göncü,  telefonla yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü.. Talihsiz adam dövülerek öldürüldü.  

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İzmit'te Dehşet! Otobüs Şoförünü Döverek Öldürdü

İzmit'te halk otobüsü şoförlüğü yapan 37 yaşındaki Hüseyin Göncü,  telefonla yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü.. Talihsiz adam dövülerek öldürüldü.  

28 Haziran 2018 Perşembe 18:59
İzmit'te Dehşet! Otobüs Şoförünü Döverek Öldürdü

İzmit'te halk otobüsü şoförlüğü yapan 37 yaşındaki Hüseyin Göncü,  telefonla yüksek sesle konuştuğu için uyardığı yolcu tarafından öldürüldü.. Talihsiz adam dövülerek öldürüldü.  

Olay öğle saatlerinde İzmit Kuruçeşme'de meydana geldi. Elde edilen bilgilere göre 121 nolu Yahya Kaptan-Derince Sopalı hattında görev yapan otobüsle seyir halindeki sürücü Göncü, İzmit'te bir duraktan parası ve otobüs kartı olmadığını söyleyen bir yolcuyu otobüse aldı. Otobüse alınan şahıs, sürücünün hemen arkasında oturan yolcuyu telefonda yüksek sesle konuşmaması konusunda şoför tarafından uyarıldı. Yolcu ile sürücü arasında tartışma çıktı. Otobüsün güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildiği öğrenilen tartışma sırasında yanında taşıdığı keseri çantasından çıkaran saldırgan, yolcular tarafından önce engellendi. 

Otobüs içinde arbede çıktı ve boğuşmaya döndü. Boğuşmada vücuduna çok sayıda darbe yediği belirlenen 37 yaşındaki sürücü yerde hareketsiz kaldı. Sürücünün fenalaştığını gören yolcular panik içerisinde sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Bu esnada kimliği öğrenilemeyen şahıs arka kapıyı tekma atarak kırdı ve olay yerinden kaçtı.

Olay anını anlatan Midibüs Sürücüsü Mesut Şimşek, "Şoförün arkasına oturan bir yolcu, telefonla yüksek sesle küfürlü konuşuyordu. Sürücü arkadaşımız ikaz etti kendisini. Fakat kendisi, 'Sana mı sorucam lan' dedi. Çantasındaki keseri çıkararak kendisine saldırmaya başlayınca ben müdahale etti. Keseri elinden aldık. Bir boşlukta saldırgan arkadaşımıza vurdu. Sürücü arkadaşımız bir darbe aldı ve düştü. Ondan sonra da bir daha kalkamadı. Uzun süre müdahale etmeye çalıştık, bir başka otobüsten sağlıkçı arkadaşlar geldi ancak onlar da müdahale edemediler. Sonra başka bir sürücü arkadaşımız aracı hastaneye götürdü ama arkadaşımız yolda mı hastanede mi öldü bilmiyorum." dedi.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 28.06.2018 19:45
Anahtar Kelimeler:
Izmit Korkunç OlayIzmit
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