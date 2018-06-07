İzmirli Avukata Bugün de Ulaşılamadı

Ürkmez sahilinden 6 gün önce tekneyle Kuşadası Körfezine açılan ve tüm aramalara rağmen haber alınamayan 80 yaşındaki İzmirli avukata bugün de ulaşılamadığı bildirildi.

Ürkmez sahilinden 6 gün önce tek başına tekneyle Kuşadası Körgezi'ne açılan ve tüm aramalara rağmen haber alınamayan 80 yaşındaki İzmirli Avukata bugün de ulaşılamadığı bildirildi. Sahil Güvenlik ekipleri ve AKUT ekiplerinin bugün hava ve denizden yapılan aramalarında herhangi bir bulguya rastlanılamadı. Bilindiği gibi, Seferihisar ilçesinde avukatlık yapan 80 yaşındaki Ömer Kildiş, 1 Haziran'da akşam saatlerinde Ürkmez Sahilinden 2.5 metre boyundaki kürekli bir fiber tekne ile denize açılamamış.

Kendisinden bu günden itibaren haber alamayan avukatın yakınları durumu polis ve sahil güvenlik ekiplerine bildirerek yardım istemişti.

KPSSCAFE - ANKARA