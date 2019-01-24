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İzmir'den Acı Haber Geldi! Polis Memuru Şehit Oldu

İzmir'den kahreden son dakika haberi.. İzmir'e bağlı Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak için görevli olan trafik polisine hızla gelen bir başka otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trafik polisinin şehit olduğu açıklandı.

İzmir'den Acı Haber Geldi! Polis Memuru Şehit Oldu

İzmir'den kahreden son dakika haberi.. İzmir'e bağlı Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak için görevli olan trafik polisine hızla gelen bir başka otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trafik polisinin şehit olduğu açıklandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 16:24
İzmir'den Acı Haber Geldi! Polis Memuru Şehit Oldu

İzmir'den kahreden son dakika haberi.. İzmir'e bağlı Torbalı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak için görevli olan trafik polisine hızla gelen bir başka otomobilin çarpması neticesinde ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan trafik polisinin şehit olduğu açıklandı.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, trafik kazasında yol güvenliğini sağlamak isteyen trafik polisine hızla gelen bir başka araç çarptı. Trafik polisi kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Torbalı ilçesinde, İzmir-Aydın kara yolu Ödemiş Köprüsü'nde maddi hasarlı bir kaza meydana geldi. Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza nedeniyle yolda güvenlik önlemi almak istedi. Bu sırada, 35 COM 58 plakalı araç, yol güvenliğini sağlamak isteyen Tahir K. isimli görevli trafik polisine çarptı. Trafik polisi, çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Olay yerine hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru, daha sonra da ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memuru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit oldu.

Trafik polisi, kazada Åehit oldu

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, araç sürücüsü de gözaltına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 24.01.2019 17:29
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