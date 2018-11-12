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İzmir'de Tekne Battı: 10 Kişi Kayıp!

Kaçak göçmen faciaları bitmek bilmiyor, tekne facilarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'e bağlı Dikili'de göçmenleri taşıyan tekne battı. Kayıp 10 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

İzmir'de Tekne Battı: 10 Kişi Kayıp!

Kaçak göçmen faciaları bitmek bilmiyor, tekne facilarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'e bağlı Dikili'de göçmenleri taşıyan tekne battı. Kayıp 10 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 09:59
İzmir'de Tekne Battı: 10 Kişi Kayıp!

Kaçak göçmen faciaları bitmek bilmiyor, tekne facilarına bir yenisi daha eklendi. İzmir'e bağlı Dikili'de göçmenleri taşıyan tekne battı. Kayıp 10 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Ajanslara yansıyan bilgilere göre; bugün sabah saatlerinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan 12 kişilik göçmen grubunun binmiş olduğu tekne, Denizköy bölgesindeki balık çiftliklerinin yakınında henüz belirlenemeyen bir sebeple battı. Yaşanan korkunç olayda, 2 göçmen yüzerek karaya çıkmayı başarırken, 10 göçmenin ise hala kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı. Kayıp 10 kişi olduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. 3 bot ile denizden söz konusu bölgede arama yaparken, 1 helikopterde havadan arama çalışmalarına destek verdi. Teknenin batması neticesinde, kayıplara karışan 10 göçmen için arama çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme: 12.11.2018 11:05
Anahtar Kelimeler:
izmir tekne battı kişi kayıp
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