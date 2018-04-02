İzmir'de Bulldog Dehşeti! Ambulansı Kan Gölüne Çevirdi!

İzmir'de çiçekci kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahele etmek için gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine de saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti. Sahiplenilmesi ve beslenilmesi yasaklanan Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlike İzmir'deki olayla bir kez daha gözler önüne serildi. 30 Mart akşamı İzmir'in karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesinde çiçekci dükkanı işleten 33 yaşındaki Emine Ç, kendisine bir bulldog'un saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadına müdahele etmek istedi. Fakat bu sırada köpek sağlık personellerine de saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor ambulansa kaçtı. Fakat köpek buradada doktora saldırdı.

Doktorun kapıyı kapatmasına müsade etmeyen vahşi köpek doktoru da yaraladı. Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru polis ekipleri kurtardı. Polis saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı. Fakat buna rağmen saldırısına devam ettiren köpeğin avukat olduğu öne sürülen sahibi geldi, köpek sakinleşti. Doktor ve talihsiz çiçekci kadın köpek sahibinden şikayetçi oldu. Uzmanlar hem bu tür köpeklerin toplumda eziyet çekmemesi hem de toplumsal tehlike yaratmaması için kesinlikle sahiplenilmemesi gerektiğini söylüyor.