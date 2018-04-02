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İzmir'de Bulldog Dehşeti! Ambulansı Kan Gölüne Çevirdi!

İzmir'de çiçekci kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahele etmek için gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine de saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı.

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İzmir'de Bulldog Dehşeti! Ambulansı Kan Gölüne Çevirdi!

İzmir'de çiçekci kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahele etmek için gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine de saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:58
İzmir'de Bulldog Dehşeti! Ambulansı Kan Gölüne Çevirdi!

İzmir'de çiçekci kadına saldıran bulldog cinsi köpek, yaralı kadına müdahele etmek için gelen ambulanstaki sağlık görevlilerine de saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı.

Buna rağmen saldırısını devam ettiren vahşi köpek sahibinin gelmesiyle sakinleşti.  Sahiplenilmesi ve beslenilmesi yasaklanan Bulldog cinsi köpeklerin neden olduğu tehlike İzmir'deki olayla bir kez daha gözler önüne serildi. 30 Mart akşamı İzmir'in karşıyaka ilçesindeki Cemal Gürsel Caddesinde çiçekci dükkanı işleten 33 yaşındaki Emine Ç, kendisine bir bulldog'un saldırdığını söyleyerek ambulans çağırdı.

Olay yerine gelen ekipler çeşitli yerlerinden yaralanan talihsiz kadına müdahele etmek istedi. Fakat bu sırada köpek sağlık personellerine de saldırmaya başladı. Saldırıdan kurtulmak için dışarıda bekleyen doktor ambulansa kaçtı. Fakat köpek buradada doktora saldırdı.

Doktorun kapıyı kapatmasına müsade etmeyen vahşi köpek doktoru da yaraladı. Öfkeli köpeğin saldırısıyla neye uğradığını şaşıran talihsiz doktoru polis ekipleri kurtardı. Polis saldırgan hayvana ateş etmek zorunda kaldı. Fakat buna rağmen saldırısına devam ettiren köpeğin avukat olduğu öne sürülen sahibi geldi, köpek sakinleşti. Doktor ve talihsiz çiçekci kadın köpek sahibinden şikayetçi oldu. Uzmanlar hem bu tür köpeklerin toplumda eziyet çekmemesi hem de toplumsal tehlike yaratmaması için kesinlikle sahiplenilmemesi gerektiğini söylüyor. 

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Son Güncelleme: 02.04.2018 13:46
Anahtar Kelimeler:
IzmirIzmirde Dehşet
Yorumlar
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Sema Turudioğlu 7 saat önce

bırakın artık şu hayvanların peşini,Allah belanızı versin.silahla ateş etmek nedir? karşında teröröist mi var?

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Isimsiz 10 saat önce

Normalde saldirgan bir kopek degil neden boyle yapti sahibi saldirga. Yetistirmisse ondan dolayi saldirmis olabilir uysal evde beslenen bi köpek

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Edis 6 saat önce

.burda insani kopek isiriyor kopegi insan deyil sema

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Serkan Demir 6 saat önce

1 çiçekçi,1 sağlık görevlisini tüm mudahalelere rağmen nerdeyse öldürecek sen hayat kurtaran polise beddua okuyorsun.Ekran goruntunu aldım egm ye şikayet edeceğim seni.

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