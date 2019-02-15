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İzmir'de Bombalı Saldırı!

İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokakta patlama meydana geldi. Yaşanan patlama vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra sokağa 2 kişi tarafından bırakılan ikinci paket ise uzman ekipler tarafından imha edildi.

İzmir'de Bombalı Saldırı!

İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokakta patlama meydana geldi. Yaşanan patlama vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra sokağa 2 kişi tarafından bırakılan ikinci paket ise uzman ekipler tarafından imha edildi.

15 Şubat 2019 Cuma 10:24
İzmir'de Bombalı Saldırı!

İzmir'e bağlı Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokakta patlama meydana geldi. Yaşanan patlama vatandaşlar arasında panik yaşanmasına neden oldu. Bunun yanı sıra sokağa 2 kişi tarafından bırakılan ikinci paket ise uzman ekipler tarafından imha edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde bulunan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde bir sokakta meydana gelen patlama vatandaşları tedirgin etti. Sokağa 2 kişi tarafından koyulan ikinci paket ise bomba imha ekipleri tarafından imha edildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen ve yüzleri maskeli olduğu öğrenirken 2 kişi, 10045 sokağa poşet bıraktı. Şüpheliler olay yerinden uzaklaştığı sırada, bırakılan poşet büyük bir gürültü ile patladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bölgede arama yapan polis ekiplerinin dikkati sayesinde bir poşet içerisinde tuzaklanmış ikinci bir EYP daha olduğu saptandı. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi çağrıldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından tuzaklanan EYP imha edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, poşetleri bırakan iki şüphenin yakalanması için çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Bu arada İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın olay yerine gelerek konuya ilişkin bilgi aldı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 15.02.2019 10:36
Anahtar Kelimeler:
izmir bombalı saldırı
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