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İzmir Marşını Yasaklayan Müdür Görevden Alındı!

İzmir'in en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin 10. yıl ve İzmir Marşı okumalarına mani olmaya çalışan öğrenciler İzmir Marşı okurken yabancı ve pop müzikle öğrencilerin sesini bastırmaya çalışan okul müdürü Selamettin Demirhan'ın görevden alındığı bildirildi.

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İzmir Marşını Yasaklayan Müdür Görevden Alındı!

İzmir'in en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin 10. yıl ve İzmir Marşı okumalarına mani olmaya çalışan öğrenciler İzmir Marşı okurken yabancı ve pop müzikle öğrencilerin sesini bastırmaya çalışan okul müdürü Selamettin Demirhan'ın görevden alındığı bildirildi.

16 Mayıs 2018 Çarşamba 17:54
İzmir Marşını Yasaklayan Müdür Görevden Alındı!

İzmir'in en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin 10. yıl ve İzmir Marşı okumalarına mani olmaya çalışan öğrenciler İzmir Marşı okurken yabancı ve pop müzikle öğrencilerin sesini bastırmaya çalışan okul müdürü Selamettin Demirhan'ın görevden alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz gün İzmir Atatürk Lisesi'nde meydana gelen skandalla ilgili öğretmen, öğrenci ve velilerin tepkileri ses getirdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntülerde mezuniyet töreninde İzmir Marşı okuyan öğrencilerin seslerinin yabancı müzikle bastırılmaya çalışıldığı görülüyordu.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürü hakkında soruşturma başlatmıştı. Selamettin Demirhan isimli şahsın görevden alındığı öğrenildi.

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