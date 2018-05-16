İzmir Marşını Yasaklayan Müdür Görevden Alındı!

İzmir'in en köklü okullarından Atatürk Lisesi'nin mezuniyet töreninde öğrencilerin 10. yıl ve İzmir Marşı okumalarına mani olmaya çalışan öğrenciler İzmir Marşı okurken yabancı ve pop müzikle öğrencilerin sesini bastırmaya çalışan okul müdürü Selamettin Demirhan'ın görevden alındığı bildirildi.