İzmir'de TRT Aracına Saldırıyla ilgili Soruşturma Başlatıldı

İzmir'de TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırıya dair Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Elde edilen bilgilere göre, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından , İnce'nin Menderes ilçesindeki programını takip eden TRT ekibini taşıyan araca yönelik saldırının yazılı ve görsel basında yer almasının ardından soruşturma başlatıldı.
Soruşturma çerçevesinde olaya dair kamera görüntülerinin inceleneceği , TRT personelinin ve görgü tanıklarının ifadelerinin alınacağı öğrenildi.
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