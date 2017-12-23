İzmir'de Trafik Kazası: 3 Hukuk Öğrencisi Feci Şekilde Can Verdi

Yaşanan feci trafik kazası İzmir'i yasa boğdu.

İzmir-Aydın Otoyolu üzerinde önceki gün gece saatlerinde meydana gelen feci olayda, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde son sınıf öğrencisi olan 4 arkadaş bir otomobil kiraladı. 4 arkadaş kiraladıkları otomobil ile arkadaşlarını ziyaret etmek için Aydın'a doğru hareket etti. 23 yaşındaki Sefa Ş. idaresindeki otomobil, Aydın'ın Germencik ilçesi yakınlarına geldiğinde yağışlı havayla birlikte oluşan yoğun siste önünde seyreden Hüseyin A.'nın kullandığı kamyona arkadan çarptı. Kamyona çarpması sonucu kontrolden çıkan otomobil, orta bariyerlere çarparak anca durabildi.

Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, öğrencileri sıkıştıkları yerden çıkardı. Otomobilde yolcu olarak bulunan 23 yaşındaki Yasin Malgaç, Enes Yayla ve İbrahim Kal'ın hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralanan sürücü Sefa Ş. sağlık ekiplerinin bölgede ilk müdahalesinin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Feci kaza sonucu hayatını kaybeden gençlerin ailelerine ulaşan jandarma komutanı, ailelere sadece çocuklarının kaza yaptığını ve yoğun bakımda olduklarını söyleyebildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen arkadaşları ise gençlerin arkasından gözyaşı döktü.

Jandarma tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada kamyon sürücüsü Hüseyin A. gözaltına alındı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara