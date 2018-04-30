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İzmir'de Korkunç Kaza! 5 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.  İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüs çarpıştı, kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

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İzmir'de Korkunç Kaza! 5 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.  İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüs çarpıştı, kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:04
İzmir'de Korkunç Kaza! 5 Ölü, 1 Yaralı

İzmir'in Dikili ilçesinde meydana gelen kazada 5 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.  İzmir'in Dikili ilçesinde hafif ticari araçla otobüs çarpıştı, kazada 3'ü çocuk 5 kişi hayatını kaybederken, 1 kişinin de ağır yaralandığı bildirildi.

Kazaya ilişkin elde edilen bilgilere göre, İzmir Çanakkale yolunda seyir halindeki 45 yaşındaki Bülent Karabulut'un kontrolündeki hafif ticari araç, Tahtalı Köprüsü mevkiinde kontrolden çıktı ve karşı yönden gelen 55 yaşındaki Menderes Husu yönetimindeki tur otobüsüyle çarpıştı. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede hafif ticari araç sürücüsü Bülent Karabulut ve eşi Ebru Karabulut olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kazada yaralanan çiftin çocukları yaşları 4 ile 14 arasında değişen Cansın, Çınar ile Ege Karabulut kaldırıldıkları hastanelerde hayatını kaybetti. Ağır yaralı Yağmur Karabulut'un tedavisi devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
IzmirIzmir Korkunç Kaza
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