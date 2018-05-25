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İzmir'de Korkunç Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada araç şoförü ve bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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İzmir'de Korkunç Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada araç şoförü ve bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

25 Mayıs 2018 Cuma 10:12
İzmir'de Korkunç Kaza! 2 Kişi Hayatını Kaybetti

İzmir'de bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak iki bisiklet sürücüsüne çarptı. Kazada araç şoförü ve bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde bir otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce iki bisiklet sürücüsüne daha sonra da yol kenarında bulunan bir ağaca çarptı. Kazada, hurdaya dönen araç içerisindeki şoför olay yerinde, bir bisiklet sürücüsü de olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Caddesi İstikam Lojmanları önünde meydana geldiği öğrenilen kazaya dair detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

19 yaşındaki Berkcan D. idaresindeki hafif ticari araç, Güzelbahçe yönünden Narlıdere istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde,  Remzi Karabulut ve Eray Köseler isimli bisikletli vatandaşlara daha sonra ağaca çarptı. Kazada 19 yaşındaki Berkcan Dikme olay yerinde, 17 yaşındaki Eray Köseler kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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