İzmir'de Kağıt Fabrikasında Yangın Çıktı!

İzmir'de bir kağıt fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlamadan dolayı çıkan yangında 6 işçi dumandan etkilenirken, 1 işçinin hafif yaralandığı bildiriliyor.

İzmir'de Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan kağıt fabrikasında gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldiği bildirildi. Patlamadan sonra yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahelesi neticesinde söndürülen yangında 6 işçinin dumandan etkilendiği öğrenilirken, 1 işçide hafif şekilde yaralandı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 3 üşçiye olay yerinde müdahele etti. Diğer işçiler Ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı.

İşçilerin sağlık durumunun iyi olması ve can kaybı olmaması sevindirdi.

KPSSCAFE - ANKARA