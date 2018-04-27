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İzmir'de Gelin Dehşeti! Kocasını Dövdü, Yüzünü Tırmaladı, Testislerini Sıktı

İzmir'in çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olarak çalışan R.D.'nin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi ev hanımı H.N.D. hakkında 1 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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İzmir'de Gelin Dehşeti! Kocasını Dövdü, Yüzünü Tırmaladı, Testislerini Sıktı

İzmir'in çeşme ilçesinde yaşayan ve bir havayolu şirketinde tekniker olarak çalışan R.D.'nin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi ev hanımı H.N.D. hakkında 1 seneye kadar hapis istemiyle dava açıldı.

27 Nisan 2018 Cuma 16:12
İzmir'de Gelin Dehşeti! Kocasını Dövdü, Yüzünü Tırmaladı, Testislerini Sıktı

Geçtiğimiz yıl Mart ayında dünyaevine giren çift kısa süre sonra kavgaya varan tartışmalar yaşamaya başladı. Evliliklerinin ilk gününden itibaren sorun yaşadıklarını ve eşinin sürekli kendisini dövdüğünü söyleyen damat, geçen ocak ayında avukatı aracılığıyla boşanma davası açtı.  Avukatın İzmir Aile Mahkmesi'ne sunduğu dilekçede, kısa evlilik sürecinde damadın gördüğü zulme yer verildi. Dava dilekçesinde, işten dönen müvekkilinin gelin tarafından sürekli darp edildiği, bir gün evde oturduğunda eşi tarafından testislerinin sıkıldığına yer verildi.

Dava dilekçesinde durumla ilgili , "Bu durumu bir daha tekrarlamaması için konuştuğu zaman da vurarak, dövmeye başlamıştır. Müvekkilim kaçmaya çalışırken, odanın kapısını kilitlemiştir. Kapıyı açamayan müvekkilim camı kırarak odadan çıkmıştır. Odadan çıkmayı başarmasına sinirlenen davalı taraf, müvekkilimin başına sehpa fırlatmıştır. Müvekkilim başına aldığı darbe nedeniyle hastaneye gitmeye çalışırken, buna bile engel olmaya çalışmıştır. Bu darp olayı ile ilgili adli tıp raporu dilekçemiz ekinde delil olarak ibraz edilmiş olup, müvekkilimin darp olayı nedeniyle yapmış olduğu suç duyurusuna istinaden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nda soruşturma halen daha devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Kocasının suçlamalarını kabul etmeyen H.N.D., de karşı harekete geçti. Kocasını hiç dövmediğini, işten döndükten sonra kendisinin hazırladığı yemeği ve çayı içmeyip doğrudan dinlenmeye geçtiğini, çok içki içtiğini söyleyen H.N.D. kocasının kocalık vazifelerini yerine getirmediğini, iftiralar nedeniyle 250 bin TL'lik tazminat davası açmak istediğini belirtti. Savcılık kocasını darp ettiği iddia edilen H.N.D. hakkında 1 seneye kadar hapis istemiyle dava açtı. H.N.D'nin önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağı belirtiliyor.

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Izmir GelinIzmir
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