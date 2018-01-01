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İzmir'de Dehşet! Karı Koca Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartışma yaşadığı kocasını bıçakla yaraladı.  İzmir'in bornova ilçesinde Erkut K. ile eşi Melisa K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

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İzmir'de Dehşet! Karı Koca Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartışma yaşadığı kocasını bıçakla yaraladı.  İzmir'in bornova ilçesinde Erkut K. ile eşi Melisa K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

01 Ocak 2018 Pazartesi 20:21
İzmir'de Dehşet! Karı Koca Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'de Dehşet! Karı Koca Tartışması Kanlı Bitti

İzmir'in Bornova ilçesinde bir kadın tartışma yaşadığı kocasını bıçakla yaraladı.  İzmir'in bornova ilçesinde Erkut K. ile eşi Melisa K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Melisa K, elindeki bıçakla kocasına saldırdı.  Bacağından yaralanan Erkut K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Çamdibi Polis Merkezi Amirliğine götürülen genç kadın , eşini kasten yaralamadığını öne sürerek, "Tartışma sırasında eşim beni darbetmeye başladı. Ben de bunun üzerine korkarak elimdeki bıçağı rastgele sallamaya başladım. Bu sırada eşimin yaraladığını gördüm. Onu kendimden uzaklaştırmak için yapmıştım, yaralama kastım yoktu" dedi. Erkut K. ile Melisa K'nın 2 sene önce evlendiği öğrenilirken, ifadesi alınan genç kadın daha sonra Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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