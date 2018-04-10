İzmir'de Bölücü Terör Propagası Yapan 10 Kişi Tutuklandı

Sosyal medya aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yaptığı iddia eidlen 15 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. İzmir'de sosyal medya siteleri aracılığıyla bölücü terör örgütünün propagandasını yapan ve eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 15 kişiden 10'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi. İl Emniyet Müdürlüğü TEM ekipleri, kentte bazı şüpheli şahısların örgüt elebaşının doğum günü olan 4 Nisan'da eylem hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine 15 kişiyi kıskıvrak yakalamıştı. Şüphelilerin sosyal medya üzerinden organize olarak 4 Nisan'da güvenlik güçlerine yönelik saldırı düzenleyeceği öğrenilmişti.

Gözaltına alınan şahıslardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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