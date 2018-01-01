İzmir'de Balkondan Düşen Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir binanın 4. katından düşen 17 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti. İddialara göre, Karabağlar ilçesi 174 Sokak'taki evde yılbaşını kutlayan lise öğrencisi Yağız Küçük, fenalaşınca 4. kattaki bulunduğu dairenin penceresini açarak aşağı baktı.

Burada dengesini kaybettiği öğrenilen genç adam, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamayan Küçük'ün ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. Kamudan haberler, gündemdeki son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve çok daha fazlasını yakından takip etmek için kpsscafe.com.tr'nin mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

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