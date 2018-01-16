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İzmir Çiğli'de Hastanede Skandal Olay !

İzmir'de bulunan Çüğli Bölge Eğitim Hastanesinde skandal bir olay yaşandığı iddia edildi. Yaşanan olayda hastane görevlileri hastayı sedyeden düşürdü.

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İzmir Çiğli'de Hastanede Skandal Olay !

İzmir'de bulunan Çüğli Bölge Eğitim Hastanesinde skandal bir olay yaşandığı iddia edildi. Yaşanan olayda hastane görevlileri hastayı sedyeden düşürdü.

16 Ocak 2018 Salı 23:17
İzmir Çiğli'de Hastanede Skandal Olay !

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Alınan son bilgilere göre İzmir'de br hastanede skandal yaşandı.

Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde yoğun bakımda bulunan yaşlı bir hastanın, MR çekimi sonrasında görevlilerce sedyeden düşürüldüğü iddiası hastaneyi karıştırdı.

Hastanede MR için sıra bekleyen hastalardan Y.Y. yaşanan skandal olay anını cep telefonuyla kaydettiğini ileri sürdü. Kendi sosyal medya hesabından bu bilgiyi paylaşan Y.Y. isimli kişi, kayıt yaptığı için hastane özel güvenliği ve polisler tarafından sıkıştırıldığını ve görüntünün sildirildiğini ileri sürdü.

Soruşturma Başlatıldı

Olayın bazı internet sitelerinde ve bazı basın kuruluşlarında da yer almasından sonra İl Sağlık Müdürlüğü konuya dair soruşturma başlattı. Görevliler hakkında da idari işlem yapılacağı ifade edildi.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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